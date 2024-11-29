〈焦點股〉高力散熱及能源業務將有新斬獲 股價爆量漲逾5%

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-29 12:40

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高力熱處理 (8996-TW) 通過將分割散熱事業成立成立 100% 持股子公司「高力熱能」，且在 年底可望新增 1-2 家 ODM 廠客戶，股價在今 (29) 日爆量上漲逾 5%， 成交量能也創 6 日來，最高價達 342 元，股價並站上短期均線。

高力在 2024 年前三季稅後純益 5.01 億元，年減 7.24%，每股純益爲 5.56 元，公司分割散熱事業並成立高力熱能是為強化集團分工與合作綜效，以掌握 AI 資料中心散熱產業成長的契機。未來高力熱能將專注於資通訊（ICT）產業，發展資料中心液冷散熱系統產品及委託設計、製造代工服務業務。

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同時，高力在氫燃料電池業務上受惠於主要客戶 Bloom Energy 擴大部署固態燃料電池的計畫。美國電力公司（AEP）已與 Bloom Energy 簽署協議，計劃購買多達 1GW 的燃料電池，將 Bloom 目前部署的總產能提升近一倍。法人預估高力在 2025 年可望實現雙位數出貨成長。