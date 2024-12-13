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台股

〈台股盤後〉小跌26點險守2萬3大關 周線收黑跌172點

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-12-13 14:17

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〈台股盤後〉多空拉鋸後小跌26點 險守2萬3大關 周線翻黑。(鉅亨網資料照)

台股今 (12) 日呈現多空拉鋸，跌幅一度達 126 點，但在多方進場下，終場跌幅收斂，小跌 26.32 點，收在 23020.48 點，守住 2 萬 3 大關，也摜破十日線，今日成交量達 3426 億元，較昨日略為下降，周線收黑，全周下跌 172.79 點。

權值股今日漲跌互見，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 昨日除息後，今日穩步上漲，小漲 1%，鴻海 (2317-TW) 續跌 1%，聯發科 (2454-TW) 則強漲超過 2%，台達電 (2308-TW)、日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 也都在盤面上表態。


高價股表現相對強勢，股王信驊 (5274-TW) 上漲超過 1%，力旺 (3529-TW) 漲幅也近 2%，世芯 - KY(3661-TW) 因受惠操刀 AWS 新一代自製 AI 晶片 Trainium3，股價連日上漲，今日再漲超過半根，突破年線大關，其他如緯穎 (6669-TW)、嘉澤 (3533-TW)、祥碩 (5269-TW) 等都上漲表態。

中美晶 (5483-TW) 集團今日受利空消息影響，股價重挫一度亮燈跌停，環球晶 (6488-TW) 也下挫 3%，其他如台特化 (4772-TW)、朋程 (8255-TW)、茂矽 (2342-TW) 也有 2-4% 的跌幅。

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台股盤後台積電鴻海聯發科權值股中美晶

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台積電10650.47%
嘉澤19301.05%
日月光投控158.50.96%
台達電4231.44%
聯發科14102.17%
鴻海186.5-1.06%
中美晶148-3.58%
祥碩19251.05%
緯穎25152.03%
世芯-KY29005.65%
力旺32751.55%
信驊38651.31%
台積電191.46-1.30%
日月光投資控股9.87-1.40%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿13.92
加權指數法興(購) 槓桿9.9
加權指數法興(售) 槓桿6.58
加權指數法興(售) 槓桿8.74

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