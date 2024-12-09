00918規模衝破500億元 躋身第十大台股ETF、第七大高股息ETF

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-09 16:26

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大華銀投信今 (9) 日釋出 2025 年投資展望，指數量化投資部門主管郭修誠表示，台灣 10 月景氣燈號為黃紅燈，整體而言，製造業周期仍處繁榮期，加上 AI 趨勢帶給台股結構性的轉變，成長股部分仍以 AI 供應鏈為主。大華優利高填息 30 (00918-TW) 今年來規模急速成長，近期更一舉突破 500 億元大關，並超車統一台灣高息動能 (00939-TW)，躋身第十大台股 ETF 與第七大高股息 ETF。

對於台股展望，郭修誠表示，儘管景氣對策信號綜合判斷分數創半年以來新低，不過，領先指標大致持平，顯示國內景氣維持成長，明年在 AI 人工智慧的趨勢潮流帶領之下，強勁的供應鏈需求仍將是台股的主旋律，不過政治風險仍可能干擾市場。

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他說明，美國新任總統川普的關稅政策，將為台股添加不確定性。然而，川普政府也可能再次開始實施清潔網路政策，這將為台灣供應商創造了良好的機會。

郭修誠指出，AI 的發展除了帶來訂單，也讓台灣科技產業經歷結構性轉變，未來將能享受更高的估值 (PE)，以目前來說，台股本益比約在 17.7 倍，高於過去平均的 14.91 倍。想布局台股的投資人，建議可觀察當本益比低於一個標準差 (約為 12.81 倍至 17.02 倍) 時，是可增持的良機。

另外，郭修誠也認為，台股大盤自今年上半年的強勁反彈之後風格轉變，投資趨勢由成長股轉向價值股。其中不乏 AI 相關供應鏈，更有不少是 00918 的成分股。