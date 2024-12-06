明日彈劾過關機率升！韓執政黨立場轉變：有必要盡快暫停尹錫悅的總統職務

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-12-06 09:39

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南韓執政黨國民力量黨主席韓東勛今 (6) 日表示，總統尹錫悅應迅速停職，這一立場轉變使得彈劾案更可能通過。韓東勛及其政黨本周稍早曾表示反對彈劾總統。

韓東勛今日在黨高層緊急會議上表示，他掌握可靠證據證實尹錫悅在宣佈戒嚴當晚下令逮捕主要政界人士。若尹錫悅繼續在職，有可能再次採取戒嚴等「激進」行動，恐置國家人民於危險之中。

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韓東勛指出，昨天確認了尹錫悅總統以「反國家勢力」為由，指示反情報司令官呂仁亨拘留核心政治人物，並動員情報機關進行拘留的事實。「鑑於最新披露的事實，我認為有必要立即暫停總統的職務，以保護大韓民國及其人民。」

韓東勛擔心，若尹錫悅繼續擔任總統，這種「過激行為」有可能再次發生，為國家帶來「巨大的危險」。

南韓在野黨周四 (5 日) 淩晨向國會全體會議報告針對總統尹錫悅的彈劾動議案，將在周六 (7 日) 對彈劾案進行表決，但國民力量黨在召開議員全體會議後，通過反對彈劾總統尹錫悅的決定。

最大在野黨共同民主黨首席發言人趙承來表示，對尹錫悅的彈劾案表決時間將在周六晚間 7 時左右進行。

共同民主黨原打算最快今日對尹錫悅彈劾案進行表決，但表決時間推遲一天，是希望盡力說服國民力量黨支持彈劾。此外，共同民主黨也將原定於下周二 (10 日) 進行再次表決的金建希獨檢法案表決時間提前至周六進行，以防止執政黨議員集體拒絕參加正式會議的可能性。

共同民主黨國會發言人盧宗勉表示，若國民力量黨議員集體缺席會議，在野黨可對金建希獨檢法案自行處理，因此為了阻止特檢法案在國會獲通過，國民力量黨議員將不得不出席會議。