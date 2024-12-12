加強自駕技術研究！輝達無懼反壟斷調查在陸增聘人力 今年增千名員工

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-12-12 15:03

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AI 晶片大廠輝達 (NVDA-US) 日前遭中國國家市場監督管理總局盯上，在中國面臨反壟斷調查，引發市場廣泛關注，但此事並未影響輝達在中國的布局，外媒最新報導指出，輝達今年在中國增加數百名員工，以增強其研究能力，並專注於新的自駕技術。

《彭博資訊》引述消息人士最新報導，輝達到今年底在中國將擁有約 4000 名員工，高於年初時的大約 3000 名員工。作為在中國擴張的一個關鍵行動，輝達在北京增加約 200 名人力，以增強一個從事自駕研究的研究團隊。一位知情人士還說，輝達還擴大售後服務和網路軟體開發團隊。

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目前，輝達在北京擁有近 600 名員工，該公司最近也在中關村開設了一個新辦公室。

根據輝達今年 2 月發布的文件，在截至 2024 財年，這家 AI 晶片製造公司共在 36 個國家僱用約 2 萬 9600 名員工。

在今年 1 月為止的一年裡，中國市場佔輝達營收的 17% 左右，較兩年前的 26% 有所下滑。

儘管受到美國貿易限制的影響，輝達無法在中國銷售自家最先進的 GPU 晶片，但該公司在中國的第二季銷售額仍達 54 億美元。中國仍然是美國晶片設計商的重要市場和研究中心。

雖然輝達一直尋求與北京保持良好關係，但中國國家市場監督管理總局本周宣布對輝達 2020 年收購 Mellanox 進行調查。此前中國曾有條件同意這項收購案。