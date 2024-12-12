鉅亨速報 - Factset 最新調查：Full Truck Alliance Co Ltd - ADRYMM-US的目標價調升至13.82元，幅度約4.05%
鉅亨網新聞中心 2024-12-12 00:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Full Truck Alliance Co Ltd - ADR(YMM-US)提出目標價估值：中位數由13.28元上修至13.82元，調升幅度4.05%。其中最高估值17.09元，最低估值7.52元。
綜合評級 - 共有13位分析師給予Full Truck Alliance Co Ltd - ADR評價：積極樂觀11位、保持中立2位、保守悲觀0位。
Full Truck Alliance Co Ltd - ADR今(12日)收盤價為11.53元。近5日股價上漲4.05%，標普指數下跌0.25%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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