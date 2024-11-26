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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Full Truck Alliance Co Ltd - ADR(YMM-US)EPS預估上修至0.55元，預估目標價為13.28元

鉅亨網新聞中心 2024-11-26 06:15


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Full Truck Alliance Co Ltd - ADR(YMM-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.53元上修至0.55元，其中最高估值0.57元，最低估值0.42元，預估目標價為13.28元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值0.57(0.57)0.750.92
最低值0.42(0.42)0.570.76
平均值0.52(0.52)0.670.84
中位數0.55(0.53)0.690.84

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值16.51億20.45億25.06億
最低值15.86億18.29億21.93億
平均值16.37億19.50億23.13億
中位數16.40億19.47億22.85億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-0.20-0.47-0.590.060.30
營業收入3.58億3.74億7.22億10.00億11.91億

詳細資訊請看美股內頁：
Full Truck Alliance Co Ltd - ADR(YMM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSYMM

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