鉅亨速報 - Factset 最新調查：Full Truck Alliance Co Ltd - ADR(YMM-US)EPS預估上修至0.53元，預估目標價為12.90元
鉅亨網新聞中心 2024-11-21 22:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Full Truck Alliance Co Ltd - ADR(YMM-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.52元上修至0.53元，其中最高估值0.57元，最低估值0.42元，預估目標價為12.90元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|0.57(0.57)
|0.71
|0.9
|最低值
|0.42(0.42)
|0.57
|0.76
|平均值
|0.52(0.5)
|0.68
|0.84
|中位數
|0.53(0.52)
|0.69
|0.84
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|16.51億
|20.45億
|25.06億
|最低值
|15.57億
|18.01億
|21.01億
|平均值
|16.13億
|19.29億
|22.89億
|中位數
|16.39億
|19.34億
|22.68億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.20
|-0.47
|-0.59
|0.06
|0.30
|營業收入
|3.58億
|3.74億
|7.22億
|10.00億
|11.91億
詳細資訊請看美股內頁：
Full Truck Alliance Co Ltd - ADR(YMM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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