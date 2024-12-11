search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sun Communities, Inc.(SUI-US)EPS預估下修至2.57元，預估目標價為134.00元

鉅亨網新聞中心 2024-12-11 22:15


根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Sun Communities, Inc.(SUI-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.66元下修至2.57元，其中最高估值2.74元，最低估值1.21元，預估目標價為134.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2.74(2.95)1.812.191.42
最低值1.21(1.21)1.221.31.42
平均值2.34(2.42)1.511.751.42
中位數2.57(2.66)1.511.751.42

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值33.57億32.91億33.84億35.57億
最低值31.72億31.82億33.81億35.57億
平均值32.22億32.37億33.83億35.57億
中位數31.85億32.37億33.84億35.57億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.801.343.362.00-1.72
營業收入12.64億13.98億22.73億29.70億32.40億

詳細資訊請看美股內頁：
Sun Communities, Inc.(SUI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSSUI

相關行情

台股首頁我要存股
Sun Communities, Inc.122.8450.00%

延伸閱讀


Empty