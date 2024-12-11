鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sun Communities, Inc.(SUI-US)EPS預估下修至2.57元，預估目標價為134.00元
鉅亨網新聞中心 2024-12-11 22:15
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Sun Communities, Inc.(SUI-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.66元下修至2.57元，其中最高估值2.74元，最低估值1.21元，預估目標價為134.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.74(2.95)
|1.81
|2.19
|1.42
|最低值
|1.21(1.21)
|1.22
|1.3
|1.42
|平均值
|2.34(2.42)
|1.51
|1.75
|1.42
|中位數
|2.57(2.66)
|1.51
|1.75
|1.42
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|33.57億
|32.91億
|33.84億
|35.57億
|最低值
|31.72億
|31.82億
|33.81億
|35.57億
|平均值
|32.22億
|32.37億
|33.83億
|35.57億
|中位數
|31.85億
|32.37億
|33.84億
|35.57億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.80
|1.34
|3.36
|2.00
|-1.72
|營業收入
|12.64億
|13.98億
|22.73億
|29.70億
|32.40億
詳細資訊請看美股內頁：
Sun Communities, Inc.(SUI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sun Communities, Inc.(SUI-US)EPS預估下修至1.73元，預估目標價為142.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sun Communities, Inc.SUI-US的目標價調降至138元，幅度約3.16%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sun Communities, Inc.(SUI-US)EPS預估下修至1.73元，預估目標價為138.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Sun Communities, Inc.(SUI-US)EPS預估上修至2.66元，預估目標價為135.00元
上一篇
下一篇