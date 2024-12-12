昔日叫板特斯拉！極越汽車大規模裁員 業務崩潰

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-12-12 08:10

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據《界面新聞》報導，周三（11 日）下午，極越執行長夏一平發布內部信承認公司遇到困難，需要立即調整。他提出了合併職能重複的部門與崗位、削減短期內無法提升財務表現的項目等一系列措施。

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多名極越員工表示，11 月工資已經到賬，但員工需要自行繳納 11 月、12 月的社保。目前公司所有業務陷入停滯，內部大群全員禁言。

極越計劃留下極少數員工維持業務。其餘員工有兩種方案，一是離職，等到明年 2 月底拿 N+1 補償；二是留下來，但 12 月開始領不到薪水，面臨「自費上班」困境。

極越內部人士透露，包括正職和外包在內，公司有 5,000 多名員工，其所在的售後部門共計 300 多人，按照目前的通知，售後部門只留下 80 人。按此計算，售後部門僅約四分之一員工能避免離開。

門市將停止銷售，鎖住試駕車，不再接待用戶。與此同時，公司內部正在盤點資產，回收車輛。

知情人士說，極越現庫存只有 200 餘輛。由於拖欠房租，部分極越門市的車輛被物業扣留，且上海一家極越門市裝修一半後停工。

極越汽車的前身是集度汽車，百度和吉利分別持股 55% 和 45%。百度負責極越汽車產品定義和技術研發，吉利承擔生產。

今年前 11 個月，極越汽車累計交付超過 1.4 萬輛，據此計算單月不足 1,300 輛，不到理想 (LI-US) 、埃安等造車新勢力最新一月日均交車水準。

一位接近極越汽車的知情人士透露，極越汽車的突然崩盤，核心在於股東支持力度不夠。作為主要出資方的百度，不看好極越汽車實現盈利的前景，選擇及時止損。而最大股東吉利主要負責提供平台和技術，收取代工費用。「極越實際上已經拖欠不少吉利的代工費用了」。