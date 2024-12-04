合庫金去年減碳14.18% 總行大樓再獲「第1+級 近零碳建築」最高認證

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-04 12:02

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合作金庫 (5880-TW) 持續推動各項節能措施，使自身能源使用大幅降低，去年集團總減碳幅度 14.18%，更為公股金融機構第一。合庫總行大樓前獲得 2023 年經濟部節能標竿獎銀獎及臺北市零碳標竿獎甲組優等獎的榮譽，今（113）年再獲內政部認可為既有建築能效標示最高等級之「第 1 + 級 近零碳建築」肯定，並受邀參加「淨零建築授證典禮」活動，昨 (3) 日由合庫銀行副總經理陳幼婉代表受證。

合庫總行大樓維持原有綠建築之八大指標（EEWH-BC）及屋頂設置太陽能光電發電設備外，在「節能是最好的能源」的理念下，持續精進多樣化節能手法，包含空調系統、照明系統以及電梯、停車場排風機、飲水機等設備節能措施，除再減少約 278.66 公噸二氧化碳當量 (CO2e)，並依循既有建築能效評估系統（EEWH-EB），逐步檢查耗能分區及空間使用狀況後，經評定綠建築等級為「鑽石級」，且為金融業最大之「近零碳建築」；母公司合庫金控於 2023 年度範疇一及範疇二減碳幅度達 14.18%，依證券交易所上市金融保險業 ESG 統計，減碳幅度更為公股金融機構排名第一。

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