金高推可以喝的紅包酒 化身禮數最「厚」紅包酒

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-11 11:06

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繼前兩年推出「可以喝的紅包酒」大獲好評後，金高延續紅包概念推出「緞金龍 2025 新春特仕版」，用醇厚風味口感挑戰市場最「厚」紅包酒，特地邀請金鐘影后林美秀擔任產品大使。

金鐘影后林美秀擔任產品大使，將好人緣又親切的形象與產品完美結合，她力薦紅包酒作為贈禮首選，春節送禮也不能漏了這款最厚的紅包酒，酒夠醇厚、禮數才會夠。

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做為「可以喝的紅包」系列新作，今年「緞金龍 2025 新春特仕版」再將紅包概念發揮地淋漓盡致，將最帶財的金紅色包覆瓶身，印上「大吉大利」、「財源廣進」的吉祥燙金字樣，增添滿滿喜氣與財氣。獨特醇厚高粱酒體，凸顯送禮者的大氣與重視對方的心意，搭配期間限定的二入雙色紅包禮盒，一次將吉利、財源雙重福氣送上門

金高「可以喝的紅包酒」不僅包裝設計大氣討喜、禮盒組精緻且周到，瓶中盛裝的緞金龍酒體入口後，酒脂醇厚完美分布並快速包覆味蕾，散發醇順清甜風味，也將花果清香襯托地更加出色；新鮮穀糧香氣緊隨其後竄出，醇厚風韻充滿口腔、縈繞不斷；尾韻優雅溫潤，柔順如緞，醇厚不失溫順的風味，即使是烈酒新手也能輕鬆品飲，最適合團聚時刻全家人共飲同歡，新的一年就用醇順的紅包酒為運勢助攻，來年必定「口順運更順、酒醇情更醇」。

「最厚紅包酒」推出限定雙色禮盒，帶財的金紅色瓶身搭配吉祥燙金字樣，凸顯送禮人的豪氣。(圖：黑松提供)