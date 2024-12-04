年底前衝刺用戶 icash Pay掃碼100%回饋來了

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-12-04 11:11

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統一超 (2912-TW) 轉投資愛金卡今 (4) 日宣布，趕在年底前衝刺一波會員數，icash Pay 愛金付將從 12 月 5 日起加碼推出第三波 icash Pay TWQR 掃碼 100% 回饋。

TWQR 自推行以來已突破 30 萬家通路，愛金卡旗下 icash Pay 響應政府非現金支付政策，於 3 月正式開通電支跨機構共用平台 TWQR「購物」功能，11 月更是兩度舉辦 icash Pay 掃碼 TWQR 筆筆 100% 回饋活動，有效推升交易人數也翻倍成長。

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因此，為搶搭年底送禮消費潮， icash Pay 自 12 月 5 日起加碼推出第三波 icash Pay TWQR 掃碼 100% 回饋 (每戶最高回饋上限 30 點，活動總上限 80 萬點)，並攜手墊腳石、生活工場、博客來和東森購物網等四大品牌，推出消費滿額 OPENPOINT 點數回饋活動，消費不限金額享 6% OPENPOINT 點數回饋 (每戶回饋上限 50 點)。

另一方面，瞄準年末網購盛會雙 12 購物節，12 月 7 日至 12 月 12 日，限時 6 天於博客來使用 icash Pay 單筆消費滿 1500 元即享 100 點 OPENPOINT 回饋 (每戶回饋上限 1000 點)；而 12 月 31 日前，東森購物網現正舉辦「1212 年終鉅惠」活動，icash Pay 單筆消費滿 2500 元可享 100 點 OPENPOINT 回饋 (每戶回饋上限 1000 點)。