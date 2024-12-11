〈信邦法說〉董座王紹新看好明年四大應用動能 營收可望年增雙位數
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-12-11 18:13
連接線束大廠信邦 (3023-TW) 今 (11) 日召開法說會，董事長王紹新表示，雖然前 11 月營收微幅衰退，但 12 月可望補上，全年仍將成長；明年則看好綠能、AI、半導體、車用等四大應用動能，信邦預估，明年營收可望雙位數成長。
信邦表示，全球 AI 趨勢下，促進半導體設備蓬勃發展，公司產品從過往線束、模組，延伸到機櫃半成品組裝，目前客戶需求強勁，也積極擴產因應；AI 方面，則布局人形機器人、智慧零售的無人商店、人機協作智慧倉儲等應用。
綠能方面，信邦表示，今年綠能事業表現不如預期，但預計明年離岸風電可望成長、太陽能則可望持穩，綠能需求會緩步回溫；在車用方面，雖然電動車市況受政策影響還有待觀察，但油電混合車、車用電子可望成長。
信邦前 11 月營收 305.64 億元，年減 0.66%，五大產業應用表現來看，醫療及健康照護產業減少 0.63%、汽車產業減少 4.18%、綠能產業減少 14.98%、工業應用產業成長 2.76%、通訊及電子週邊產業成長 20.32%。
五大產業營收比重來看，工業應用產業佔合併營收 28.69%；綠能產業佔 25.90%；通訊及電子週邊產業佔 22.57%；汽車產業佔 14.65%；醫療及健康照護產業佔 8.19%。
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