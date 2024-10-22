信邦Q3每股純益3.95元 前三季EPS 11.65元均創同期高

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信邦說明，第三季毛利率雖受產品組合影響下滑，但業外利益挹注下，純益仍較第二季提升，並創同期新高；前三季來看，營收雖然衰退，但去年因子公司提列呆帳 7.18 億元、今年無此因素，加上業外利益挹注下，稅後純益也創同期新高。