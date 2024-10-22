信邦Q3每股純益3.95元 前三季EPS 11.65元均創同期高
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-10-22 19:17
連接線大廠信邦 (3023-TW) 今 (22) 日公告第三季財報，稅後純益 9.49 億元，季增 1.5%、年增 8.1%，每股純益 3.95 元；累計前三季稅後純益 27.96 億元，年增 4.2%，每股純益 11.65 元，均創歷史同期新高。
信邦第三季營收 84.3 億元，季增 1.5%、年增 2.7%；毛利率 24.2%，季減 1.4 個百分點、年減 1.5 個百分點；營業利益 8.86 億元，季減 7.8%、年減 10.7%；營益率 10.5%，季減 1.1 個百分點、年減 1.6 個百分點。
累計信邦前三季營收 247.71 億元，年減 2.5%、毛利率 25.2%，年減 0.6 個百分點，營業利益 27.46 億元，年增 3.2%，營益率 11.1%，年增 0.6 個百分點。
信邦說明，第三季毛利率雖受產品組合影響下滑，但業外利益挹注下，純益仍較第二季提升，並創同期新高；前三季來看，營收雖然衰退，但去年因子公司提列呆帳 7.18 億元、今年無此因素，加上業外利益挹注下，稅後純益也創同期新高。
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