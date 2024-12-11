外資棄息提款台積電逾7000張 二線晶圓廠聯電、力積電同遭減碼

台股今 (11) 日終場下挫 221 點，收在 22903 點，摜破 2 萬 3 大關與 10 日線，回測月線支撐，外資也再度站在賣方，賣超二線晶圓代工廠如聯電與力積電，合計張數達 2.2 萬張，同時也在台積電除息前變現，提款逾 7 千張。