外資棄息提款台積電逾7000張 二線晶圓廠聯電、力積電同遭減碼
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-12-11 17:53
台股今 (11) 日終場下挫 221 點，收在 22903 點，摜破 2 萬 3 大關與 10 日線，回測月線支撐，外資也再度站在賣方，賣超二線晶圓代工廠如聯電與力積電，合計張數達 2.2 萬張，同時也在台積電除息前變現，提款逾 7 千張。
三大法人今日合計賣超 214.1 億元，外資賣超 176.43 億元，連 2 賣，自營商賣超 75.95 億元，已連 5 賣，投信回頭買超 38.27 億元；期貨方面，外資加碼空單 2578 口，空單未平倉口數提升至 39968 口。
觀察外資賣超對象，二線晶圓代工廠近來持續受中國價格壓力影響，包括聯電與力積電都遭外資提款，合計提款共 2.2 萬張，同時，因為全球地緣政治風險依舊，外資也小幅調節台積電 7 千張。
另外，其他業者包括組裝代工廠、記憶體、航運與鋼鐵都有個股入列賣超前十名，如鴻海 (2317-TW)、華邦電 (2344-TW)、中鋼 (2002-TW) 與陽明 (2609-TW)，個別賣超張數達 9 千張以上。
外資買超則青睞面板與 PCB 族群，小買友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 共 1.6 萬張，也買進金像電 (2368-TW)、華通 (2313-TW)，合計約 1.2 萬張，其他傳產包括華航 (2610-TW)、台玻 (1802-TW) 也都獲加碼。
投信與自營商操作也與外資同步，雙雙看好華通與金像電，分別共加碼近 5 千張、近 3 千張，並調節鴻海共 1 萬張。
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