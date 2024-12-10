外資中止連6買轉為賣超70億 土洋聯手賣超鴻海2.4萬張
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-10 17:58
台股今 (10) 日早盤開低後一度翻紅，不過在權值股領跌下，終場跌 148.17 點，以 23125.08 點作收，失守 5 日線，成交量 3248.46 億元。三大法人今天聯手提款 142.13 億元，外資也終止連 6 買，賣超 70.14 億元，土洋聯手賣超鴻海 2.4 萬張。
觀察三大法人今天籌碼動向，三大法人同站賣方，外資終止連 6 買，賣超 70.14 億元，投信賣超 14.62 億元，自營商賣超 57.36 億元，三大法人合計賣超 142.13 億元。
外資今天偏愛多檔 ETF，買超 00929 復華台灣科技優息 2.3 萬張，00665L 富邦恒生國企正 2 1.6 萬張，00753L 中信中國 50 正 2 8728 張，00882 中信中國高股息 8539 張，00650L 復華香港正 2 7082 張，00940 元大台灣價值高息 5039 張。
個股方面，外資則買超華航 8957 張，第一金 4967 張，中租 - KY 4926 張，仁寶 4736 張，中信金 4165 張，台塑化 3770 張，零壹 3639 張，新光金 3580 張，台塑 3481 張，華通 2849 張。
外資賣超部分，今天大舉減碼鴻海 2 萬張，聯電 1.4 萬張，陽明 1.1 萬張，兆豐金 8358 張，神達 8233 張，凱基金 6703 張，長榮航 6655 張，宏碁 5459 張，中鋼 4783 張，萬海 3582 張。
投信今天則最偏愛聯電，買超聯電 1 萬張，另外也加碼仁寶 3294 張，凱基金 3130 張，中信金 2026 張，國票金 1840 張，兆豐金 1630 張，長榮航 1417 張，國產 1317 張，亞泥 1223 張，上海商銀 1204 張。
投信今天同樣賣超鴻海最多，賣超鴻海 3932 張，其他如中租 - KY、日月光、京元電子、聯強、和碩、華航、第一金、東元以及遠傳皆為投信賣超對象。
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