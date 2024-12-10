外資中止連6買轉為賣超70億 土洋聯手賣超鴻海2.4萬張

台股今 (10) 日早盤開低後一度翻紅，不過在權值股領跌下，終場跌 148.17 點，以 23125.08 點作收，失守 5 日線，成交量 3248.46 億元。三大法人今天聯手提款 142.13 億元，外資也終止連 6 買，賣超 70.14 億元，土洋聯手賣超鴻海 2.4 萬張。