三集瑞AI電感出貨爆發 全年營收上看20億元估賺逾1股本

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-09-25 17:24

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電感廠三集瑞 - KY(6862-TW) 預計 10 月下旬掛牌上市，受惠 AI 伺服器電感出貨強勁成長，法人估，公司全年營收可望年增 3-4 成，達 20 億元，獲利估賺進逾 1 股本，因應需求，公司也在中國蘇州、越南展開擴產計畫。

三集瑞專精客製化電感研發製造，應用涵蓋主機板、筆記型電腦、顯示卡、AI、伺服器、網通及車用電子等，產品超過 8 成為一體成型式功率電感，其次為組裝式功率電感，主要客戶涵蓋美系 GPU 大廠、PC 品牌及代工廠。

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三集瑞董事長林伙利表示，公司 AI 直接與美系客戶直接合作開發，今年以來受該客戶 AI 伺服器需求強勁，帶動業績及獲利攀升，預計前三季營收就可望超越去年全年。三集瑞前 8 月營收 14.35 億元，年增 44%，上半年每股純益 6.09 元，毛利率來到 42.5%；去年營收 15.95 億元、每股純益 9.02 元。

三集瑞上半年應用營收比重來看，AI 達 15%，較去年全年 5% 倍增，主機板 36%、筆電 21%、顯示卡 13%、其他 14%。林伙利認為，在美系客戶需求強勁下，第三季 AI 營收比重可達 2 成，明年在新 AI 伺服器架構放量下，比重可進一步上看 3 成。

三集瑞也積極拓展新產品應用開發及生產線，其中，TLVR 模壓電感已進入規劃設計階段，近期將導入量試及測試驗證，未來應用面包含了 AI 伺服器、AI PC、AI 顯示卡、車用電子等。