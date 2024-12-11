〈國泰金看經濟〉程淑芬：上半年景氣較佳 類股輪動找尋下一個價值產業

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-11 17:03

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國泰金 (2882-TW) 攜手台大產學團隊今 (11) 日舉辦 2024 年第四季台灣「經濟氣候暨金融情勢」發表會，展望 2025 年金融市場，國泰金投資長程淑芬表示，台灣在投資方面仍具強勁動能，上半年景氣較佳，但下半年川普新政發酵，負面影響逐步顯現，而台股在企業獲利支撐下，明年股息殖利率仍可期待，投資人可在類股輪動中找尋下一個價值產業。

比較國泰台大團隊與主計總處對於 2025 年 GDP 的分項預測，民間消費年增率相去不遠，分別為 2.1%、2.09%，國泰台大預測投資毛額年增 5%、輸出年增 5.4%、輸入 5.3%，較主計總處的 5.88%、6.48%、6.96% 保守。

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展望 2025 年，國泰台大認為，台灣受惠 AI 趨勢，相關半導體、電子零組件需求量產，雖出口基期已高，明年電子成長動能應可維持，相應投資持續復甦，台灣上半年景氣動能較佳。

然而，川普上任後，即便有提前出口短期效應與後續轉單效應提振，但貿易戰風險將衝擊整體終端需求，經營環境不確定將壓抑廠商投資信心，民間消費或受股市波動影響，負面影響將於下半年逐步顯現。

程淑芬補充說明，雖然民間消費成長放緩，但資本支出還是不錯，國內持續有蓋廠的需求，預期投資動能至少維持到明年上半年，台灣反而是要擔心缺工，像是預售屋交期不斷延後，顯見供應無法快速支應產業要做的工程，但也代表投資動能可以維持高檔時間比較久，不僅要有工、也要有料，企業擴展仍有一定的支撐。

整體來說，經濟情勢到明年上半年沒有太大的風險，今年企業獲利很不錯，對應到 2025 年的配息，除非股市一路飆高導致現金殖利率變差，否則台股相對來說還是有些吸引力，投資人可以從中找尋領息的機會。

程淑芬指出，台股有些特定產業表現非常強，因此，在輪動的過程中，有一些公司相對沒有受到青睞，由於明年市場不確定性高，相對於大型股，有些還沒有機會表現的中小型股，如果未來兩年的現金流量、營運本業都還不錯，在川普上任後，遇到市場波動，大家可以去找 Where is the next value(下一個價值產業在哪裡)，並重申「投資要賺用功的錢」。

雖然全球情勢有一些不確定性，但台灣出口相當爭氣，整體來看應該還是還 OK，展望明年下半年，因為美國新總統上任，不同國家之間有合作競爭關係或是地緣政治，下半年景氣會不會急轉直下，或是只是季節性循環的放緩下來，可能要過幾個月再來觀察，能見度會比較好，至少可以確定的是，大家對於明年的通膨沒有認為很低，大幅降息的空間比較有限，看起來是目前大家的共識。

程淑芬表示，各家機構普遍認同明年經濟成長率相較於今年會比較弱一點，比較大的下行風險在於政策過度的極端導致跨國之間的不舒適，或者是景氣很差導致消費及出口大幅萎縮，目前來看，應該已有適度反應相對保守的景氣預測。