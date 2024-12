〈國泰金看經濟〉程淑芬：上半年景氣較佳 類股輪動找尋下一個價值產業

‌



程淑芬指出,台股有些特定產業表現非常強,因此,在輪動的過程中,有一些公司相對沒有受到青睞,由於明年市場不確定性高,相對於大型股,有些還沒有機會表現的中小型股,如果未來兩年的現金流量、營運本業都還不錯,在川普上任後,遇到市場波動,大家可以去找 Where is the next value(下一個價值產業在哪裡),並重申「投資要賺用功的錢」。