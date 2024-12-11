國泰人壽533億元收購沃旭大彰化西北離岸風場50%股權並均攤建造費用

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-12-11 19:29

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沃旭能源今 (11) 日宣布與國泰人壽簽署協議，由國泰人壽以及其子公司國泰風能控股，投資 583MW 大彰化西北離岸風場 50% 股權，沃旭繼續持有 50% 股權。同時，國泰人壽也承諾支付風場建造支出 50% 的費用，總金額約新台幣 533 億元，預計 2024 及 2025 年支付。

大彰化西北離岸風場為沃旭目前正在建置中的大彰化西南第二階段，以及西北離岸風場 (合計建置容量 920 MW) 之一，預計 2025 年底建置完成。

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沃旭指出，此次協議總金額約 533 億新台幣，包括新投資人出資取得大彰化西北離岸風場專案公司 50% 股權，以及在風場合約下，承諾支付風場建造支出 50% 的費用，預計 2024 至 2025 年支付，此項合資案已獲得所有主管機關核准，雙方簽約後將在今年底完成交易。

根據雙方協議，沃旭將依據風場設計、採購及施工統包契約，全權負責並執行大彰化西北離岸風場整體興建工程，未來沃旭也將透過位於台中港的運維中心，負責該風場長期營運與維護作業，確保風場最佳效能。

沃旭提到，此次協議由沃旭負責為新投資人規劃專案融資方案的結構以取得資金，並由 6 家外國和本地出口信貸機構提供信用擔保，包括比利時出口信貸機構 Credendo、丹麥出口與投資基金 (EIFO)、澳洲出口融資公司 (EFA)、韓國貿易保險公司 (KSURE)、國家融資保證中心、英國出口信貸局 (UKEF)。

沃旭正在建置大彰化西北、大彰化西南第二階段離岸風場，總建置容量為 920 MW，其中大彰化西南離岸風場為沃旭 100% 持股。