華固：市場成交量持續萎縮 購屋至少應自備30%款

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-11 16:14

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以華固建經營長達 35 年，推過上超過 100 個建案的經驗，通常一個新案，若規劃 100 多戶，銷售時間大概需要 3 個月到半年才能賣得完，目前的房市買氣才是正常的市場機制。

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對台灣央行進行選擇性信用管制，且金融機構的對不動產放款也逼近 30% 的滿水位，在房價已大漲的狀況下，購屋自備款也對買方形成重大考驗。洪嘉昇指出，要買一戶房子，先準備好自備款 3 成、房貸 7 成是很基本的認知，若只想用 5% 低首付買房，是購屋民眾錯誤的認知，甚至很可能錯估在自己的購屋負擔能力。

華固董事長鍾榮昌。(鉅亨網記者張欽發攝)

對於華固台中銷售中心啟用，華固董事長鍾榮昌指出，台中是地理位置優越、交通又便利，而土地取得相較台北容易，因此，華固已在台中買了 5 塊地、面積約 1 萬坪，目前「華固頂滙」及「華固豐滙」已經推案，2025 年將再推一新案。