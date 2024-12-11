華固：市場成交量持續萎縮 購屋至少應自備30%款
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-11 16:14
老牌華固建設 (2548-TW) 營運建立新里程碑，今 (11) 日台中客戶服務中心並正式啟用，但必須面對明年市場量縮格局。華固總經理洪嘉昇今天在會場接受訪問時指出，市場由於買方等降價、賣方不願降價，這方面的價格認知落差，恐怕明年上半年都會呈現拉鋸，預期市場成交會持續量縮。
以華固建經營長達 35 年，推過上超過 100 個建案的經驗，通常一個新案，若規劃 100 多戶，銷售時間大概需要 3 個月到半年才能賣得完，目前的房市買氣才是正常的市場機制。
對台灣央行進行選擇性信用管制，且金融機構的對不動產放款也逼近 30% 的滿水位，在房價已大漲的狀況下，購屋自備款也對買方形成重大考驗。洪嘉昇指出，要買一戶房子，先準備好自備款 3 成、房貸 7 成是很基本的認知，若只想用 5% 低首付買房，是購屋民眾錯誤的認知，甚至很可能錯估在自己的購屋負擔能力。
對於華固台中銷售中心啟用，華固董事長鍾榮昌指出，台中是地理位置優越、交通又便利，而土地取得相較台北容易，因此，華固已在台中買了 5 塊地、面積約 1 萬坪，目前「華固頂滙」及「華固豐滙」已經推案，2025 年將再推一新案。
鍾榮昌並指出，房市 2025 年的交易量縮應為重大趨勢，不過，華固自身所推的建案銷況還是相對穩定，實際上的房市建案執行工期，由於大樓建案樓層數在大幅增加，以致於工期拉長到 3 年時間，也較過去來得長。
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