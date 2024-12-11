華固建全新里程碑 在台中投資百億元且客戶服務中心正式啟用
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-12-11 14:53
老牌建商華固建設 (2548-TW) 成立已達 35 年，今 (11) 日由董事長鍾榮昌及總經理洪嘉昇共同主持台中客戶服務中心正式啟用，鍾榮昌指出，在華固已推出超過 100 件建案，金額達 2000 億元，同時，看好台中的建案土地方正，已在台中投資超過 100 億元，
華固建設首次跨足台中住宅市場的「華固頂滙」就創下最高價 86.12 萬元佳績，目前在中台灣推出第二案「華固豐滙」，兩案合計總銷就高達 155 億元。鍾榮昌認為，台中北屯區因有棒球場等設施，而且台中爲機械、自動化產業的重心區域，而且氣候宜人，消費力更是高，包括新光三越及遠東百貨 (2903-TW) 在台中的單營收爲全台第一。
鍾榮昌指出，在華固已推出超過 100 件建案，金額達 2000 億元，同時，台中的建案土地方正、基地大，爲北部建商所嚮往，華固建設已在台中投資超過 100 億元， 購地高達 1 萬坪。
鍾榮昌指出，台中客戶服務中心的正式啟用將朝永續發展目標邁進。
華固建設成立於 1989 年，於 2000 年正式掛牌上市，上市以來質量並重穩定輸出，每年交出亮眼的成績軍 · 開發投資興建近 100 個建案，累積銷售業績金額約 2000 億元，。
華固建設 1 指出，未來 5 年華固銷售及預估推案，雙北地區有大安區「吾雙」、三重區「華固織幸」、北投區文林北路三案、新店區正大新店案，以及中山區「華固時代置地」、南港區「華固中央置地」、北投區正大北投案等三個商辦案。台中則有北屯區「華固豐滙」、崇德十路案、豐樂路二案，以及經貿五路案。
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