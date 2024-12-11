華固建全新里程碑 在台中投資百億元且客戶服務中心正式啟用

老牌建商華固建設 (2548-TW) 成立已達 35 年，今 (11) 日由董事長鍾榮昌及總經理洪嘉昇共同主持台中客戶服務中心正式啟用，鍾榮昌指出，在華固已推出超過 100 件建案，金額達 2000 億元，同時，看好台中的建案土地方正，已在台中投資超過 100 億元，