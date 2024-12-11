川普關稅將給全球帶來哪些影響？最新研究指2025年三大領域面臨未知數

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-12-11 15:10

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即將上任的川普政府許多政策為全球帶來不確定性，川普上月再次威脅對中國、加拿大、墨西哥和其他美國貿易夥伴加徵關稅，專家擔心此舉否會引發邊境安全等其他問題的談判，而關稅對美國影響程度恐取決於目標國家是否會反制。

牛津經濟研究院提出的一項端長期情境顯示，全球貿易恐萎縮一成，美國經濟成長將較目前預期低約 1%。

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其他預測也顯示，川普關稅將打擊企業獲利，尤其是零售、工業和材料產業，同時加劇通膨。

摩根大通資產管理公司首席全球策略師 David Kelly 說：「基本上，關稅不利於經濟。事實上，你可能會同時產生通膨壓力增加以及經濟成長放緩的停滯性通膨效應。」

巴克萊銀行策略師估計，對加拿大、墨西哥和中國的關稅，以及後續可能面臨的報復行動，恐拖累標普 500 指數收益下跌 2.8%。

巴克萊指出，原物料和非必需消費品企業獲利恐面臨兩位數下滑情形，因為他們在墨西哥和加拿大有大量供應和生產業務。

此外，目標國家的報復性關稅將加劇對企業獲利的影響。

美銀全球研究部預估，若中國的關稅翻倍至 40%，加墨兩國以外的其他國家關稅升至 8% 左右，標普 500 指數成分股企業收益將受到 1% 的打擊，但由於報復性關稅會損害海外銷售，獲利受到的衝擊將上升至 5%。

德意志銀行經濟學家說，關稅也可能使美國明年個人消費支出物價指數的核心指標從 2.3% 提高到 2.5% 左右。

一些研究機構正審視川普首個總統任期內的關稅政策，了解潛在影響。加拿大皇家銀行資本市場數據顯示，2018 年美中貿易戰期間，原物料和工業類股是市場表現最差的族群，在 9 個月內均下跌超過 5%，在不確定時期受到歡迎的防禦性股票表現則最為強勁，其中公用事業和房地產類股漲幅均超過 10%。

加拿大皇家銀行策略師本月初將原物料產業評級從「增持」下調至「市場配置」，稱其在 2018 年期間表現不佳是一個因素。自川普上月贏得大選以來，該行業已下跌 3%，而標普 500 指數同期則上漲 4%。

花旗的分析也顯示，在 2018 年和 2019 年美國宣布徵收關稅或中國採取報復措施時期，科技股往往表現不佳，其中硬體和半導體表現尤其疲軟。