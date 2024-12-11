高盛CEO：若監管允許 考慮成為比特幣現貨做市商

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-12-11 15:50

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高盛執行長 David Solomon 表示，如果監管法規更加明確，公司可能會考慮成為比特幣和以太幣等主要加密貨幣的現貨做市商。

Solomon 在一場媒體活動上指出，從監管角度來看，公司參與比特幣和以太幣現貨交易的能力「極其有限」。他表示：「你必須詢問監管機構，因為目前，作為一家受監管的銀行機構，我們不被允許持有像比特幣這樣的加密貨幣作為本金。」

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Solomon 承認，外界普遍認為數位資產的監管框架可能會在即將到來的川普政府中發生變化，但他補充說，它將如何演變仍然「不清楚」。

然而，他表示，如果監管框架發生變化，公司將「評估」比特幣和以太幣的做市。他說：「如果從監管角度來看，我們被允許與這些資產互動，我們擁有相當大的基礎設施。」

高盛今年開始投資與比特幣和以太幣掛鉤的現貨 ETF，最新的 13F 文件顯示持有大量部位。

這家投資銀行巨頭披露，已投資於多個比特幣 ETF，總額達 7.1 億美元，其中包括持有 iShares 比特幣信託 ETF 的 1270 萬股，價值 4.61 億美元。高盛還持有 2516 萬美元的以太幣 ETF，分別投資於 Grayscale 以太幣迷你信託 和 Fidelity 以太幣基金。