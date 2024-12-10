美經濟學家：拜登應拋售美國持有的所有比特幣 幫川普「做件好事」
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-12-10 17:00
著名美國經濟學家希夫 (Peter Schiff) 周一 (9 日) 建議，美國總統拜登在卸任前出售所有美國持有的比特幣，以幫助減少美國不斷膨脹的預算赤字。
希夫在 X 平台上向拜登提出建議，認為這是即將卸任的總統在為川普的任期鋪平道路之前，可以做的「一件好事」。
希夫還批評了川普，並且表示，在這種情況下，川普要遵守不賣出任何政府持有的比特幣資產的承諾，將不會受到任何阻礙。
「拜登可以在川普上任前賣掉所有資產，從而幫他一個忙。這樣，川普就不必違背競選承諾。」
根據鏈上分析公司 Arkham Intelligence 數據，美國政府目前持有超過 198000 枚比特幣，價值近 194.8 億美元。主張建立比特幣儲備的支持者認為，比特幣的價值增長，可以幫助償還國家債務，目前美國債務已超過 35 兆美元。
然而，做為比特幣的強烈批評者，希夫警告，這樣的想法可能會導致經濟災難。他認為，這麼做會使政府不得不一直增加其比特幣持有量，這可能會引發市場崩潰，因為投資者會套現。
他補充說，這種做法最終會嚴重貶值美元，導致惡性通貨膨脹。
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