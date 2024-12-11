微軟股東投票 反對投資比特幣

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-12-11 08:43

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微軟董事會認爲，波動性更低的資產，更符合公司財務策略。

上述提議的方案名為「對投資比特幣的評估」，由華盛頓一家保守派智庫 National Center for Public Policy Research（NCPPR）提交。該智庫認為，比特幣是一種「即使不是最好的，也是很好的對沖通膨工具」。

NCPPR 的提議將比特幣定義為企業通過利潤多元化為股東提供價值的責任，其提交的影片一開頭就指出：「微軟不能錯過下一波技術浪潮，比特幣就是這一浪潮」。

NCPPR 認為，採用比特幣將創造數兆美元的價值，降低股東的風險。NCPPR 還說，愈多愈多機構和企業使用比特幣，微軟第二大股東貝萊德就為客戶提供比特幣現貨 ETF。

NCPPR 說，比特幣比公司債券的「波動更大」，於是建議不要持有「太多」，但 NCPPR 建議，不要因為「完全忽視比特幣」而讓股東價值蒙受風險。