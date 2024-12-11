微軟股東投票 反對投資比特幣
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-12-11 08:43
即使比特幣在川普當選美國總統後漲勢喜人，在美股市值坐二望一的科技巨頭微軟 (MSFT-US) ，目前還是沒考慮投資比特幣。
微軟股東周二（10 日）投票否決了一項有關配置比特幣的提議，理由是公司已經在評估包括加密貨幣在內的投資，但公司更傾向於選擇波動性較小的資產。股東最終接受了董事會的建議，否決了提案。
微軟董事會認爲，波動性更低的資產，更符合公司財務策略。
上述提議的方案名為「對投資比特幣的評估」，由華盛頓一家保守派智庫 National Center for Public Policy Research（NCPPR）提交。該智庫認為，比特幣是一種「即使不是最好的，也是很好的對沖通膨工具」。
NCPPR 的提議將比特幣定義為企業通過利潤多元化為股東提供價值的責任，其提交的影片一開頭就指出：「微軟不能錯過下一波技術浪潮，比特幣就是這一浪潮」。
NCPPR 認為，採用比特幣將創造數兆美元的價值，降低股東的風險。NCPPR 還說，愈多愈多機構和企業使用比特幣，微軟第二大股東貝萊德就為客戶提供比特幣現貨 ETF。
NCPPR 說，比特幣比公司債券的「波動更大」，於是建議不要持有「太多」，但 NCPPR 建議，不要因為「完全忽視比特幣」而讓股東價值蒙受風險。
因此，NCPPR 建議用微軟 1% 到 5% 的利潤購買比特幣。該提議正式要求微軟評估把比特幣納入資產負債表，是否符合股東的最佳長遠利益。
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