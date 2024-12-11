誠美材明年高值化產品比重拚翻倍 切入先進封裝應用

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-12-11 09:24

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誠美材 11 月營收 7.11 億元，月增 4.97%，年減 6.27%，公司說明，經歷 10 月面板客戶調整產能後，11 月營收重回 7 億元以上，累計前 11 月營收 81.39 億元，年減 4.47%。

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宋妍儀表示，偏光片價格和面板連動，第四季價格相對穩定，跌幅在個位數，明年來看，電視面板在供應商調控產能下，供需相對持穩，但 IT 面板因中國新產能開出影響，可能會面臨比較大的壓力。

不過，誠美材積極布局高值化包括車載、PID(大尺寸公共顯示器)、以及中小尺寸特殊應用等，宋妍儀指出，今年以來高值化產品比重提升，毛利率也持續轉佳，預計明年此趨勢可望延續。

而誠美材也切入半導體領域，總經理連巍鐘表示，誠美材本身就是化工起家，結合轉投資歐普仕化學在半導體生態鏈的經驗，先進封裝的膜材、膠以及塗布應用，已經送樣給客戶認證，看好未來在這一塊的應用。