誠美材明年高值化產品比重拚翻倍 切入先進封裝應用
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-12-11 09:24
偏光板廠誠美材 (4960-TW) 持續擴大利基市場，董事長宋妍儀表示，高值化產品營收比重 15% 今年可望提前達陣，目標明年倍增至 30%，同時，公司也切入半導體先進封裝領域，相關膜材、膠以及塗佈產品已送樣給客戶，將是未來布局重心。
誠美材 11 月營收 7.11 億元，月增 4.97%，年減 6.27%，公司說明，經歷 10 月面板客戶調整產能後，11 月營收重回 7 億元以上，累計前 11 月營收 81.39 億元，年減 4.47%。
宋妍儀表示，偏光片價格和面板連動，第四季價格相對穩定，跌幅在個位數，明年來看，電視面板在供應商調控產能下，供需相對持穩，但 IT 面板因中國新產能開出影響，可能會面臨比較大的壓力。
不過，誠美材積極布局高值化包括車載、PID(大尺寸公共顯示器)、以及中小尺寸特殊應用等，宋妍儀指出，今年以來高值化產品比重提升，毛利率也持續轉佳，預計明年此趨勢可望延續。
而誠美材也切入半導體領域，總經理連巍鐘表示，誠美材本身就是化工起家，結合轉投資歐普仕化學在半導體生態鏈的經驗，先進封裝的膜材、膠以及塗布應用，已經送樣給客戶認證，看好未來在這一塊的應用。
誠美材委託彰化銀行統籌主辦三年期 33 億元聯貸案也順利募集完成，此次聯貸案資金用途為償還既有金融機構借款暨充實中期營運周轉金，包含擔任統籌主辦銀行的彰化銀行在內共 10 家金融機構熱烈響應，最終以超額認購 176% 完成。
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