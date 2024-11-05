誠美材Q4營運審慎保守 明年高值化產品比重衝15%

偏光板廠誠美材 ( 4960-TW ) 今 (5) 日召開法說，公司認為，第四季進入產業淡季，加上目前觀察雙 11 銷售也沒有特別強勁，因此會較謹慎看待，公司也持續布局高值化產品，目標明年營收比重可望來到 15%。

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誠美材說明，今年 618 電商購物節相較過去沒有激情，面板廠提前控產減少產出，產業整體上下游、終端需求都是放緩，但透過持續提升高值化產品比重，推升毛利率向上，也讓本業虧損未進一步擴大，不過，由於第三季日圓以及美金匯率波動，除了導致成本增加，業外也出現匯損，使得稅後淨損仍較上季擴大。