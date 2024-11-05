誠美材Q4營運審慎保守 明年高值化產品比重衝15%
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-11-05 19:04
偏光板廠誠美材 (4960-TW) 今 (5) 日召開法說，公司認為，第四季進入產業淡季，加上目前觀察雙 11 銷售也沒有特別強勁，因此會較謹慎看待，公司也持續布局高值化產品，目標明年營收比重可望來到 15%。
誠美材第三季營收 23.3 億元，季減 7%、毛利率 7%，季增 2 個百分點、營業淨損 1.22 億元、稅後淨損 2.32 億元、每股虧損 0.41 元。累計前三季營收 67.51 億元，年減 3%，毛利率 6%，年增 2 個百分點、營業淨損 3.31 億元、稅後淨損 2.36 億元、每股虧損 0.41 元。
誠美材說明，今年 618 電商購物節相較過去沒有激情，面板廠提前控產減少產出，產業整體上下游、終端需求都是放緩，但透過持續提升高值化產品比重，推升毛利率向上，也讓本業虧損未進一步擴大，不過，由於第三季日圓以及美金匯率波動，除了導致成本增加，業外也出現匯損，使得稅後淨損仍較上季擴大。
誠美材表示，將持續朝高值化產品線發展，其中，OLED 應用集中在手機部分，ASP 優於平均水準，除了手機之外，未來會朝向筆電及車載部分，其中車載部分，目前有送樣客戶驗證，預計明年會較明朗。
此外，誠美材入股歐普仕化學，代理美國光阻溶劑，今年前三季約認列 1800 萬元，誠美材看好，未來有機會成為公司重要成長動能。誠美材第三季高值化產品營收比重超過 10%，目標 2025 年可以提升到 15%。
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