土銀蟬聯4年TCSA永續報告獎 今年獲金融保險業-第1類金級肯定

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-11 12:25

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土地銀行積極追求永續發展，強化揭露在環境、社會與公司治理 (ESG) 各面向的作為，今年發行的第六本「永續報告書」，不僅依循全球報告倡議組織（GRI）通用準則，且參考氣候相關財務揭露（TCFD）框架、聯合國永續發展目標（SDGs）及永續會計準則委員會（SASB）指標作為報導原則，榮獲「2024 第 17 屆 TCSA 臺灣企業永續獎」的永續報告類「金融及保險業 - 第 1 類金級」肯定，締造連 4 年獲獎紀錄，充分展現土銀在永續領域的全方位努力。

我國金管會推動公司治理 3.0 - 永續發展藍圖，並發布「上市櫃公司永續發展路徑圖」，除引領我國上市櫃企業精進永續資訊揭露及接軌國際準則，同時也推動全體上市櫃公司於 116 年完成溫室氣體盤查、118 年完成溫室氣體盤查之確信。

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為響應金管會的公司治理藍圖與永續發展行動方案，土地銀行自 110 年 4 月成立永續發展委員會，下設永續金融、客戶權益、員工照護、公司治理、環境永續、社會參與等六個執行小組，共同擘劃 ESG 推動藍圖，另透過官網永續發展專區全面揭露永續資訊，並發布英文版永續報告書，強化與國際接軌，提高資訊透明度。