小七首創輕火鍋新商模 全台逾1500家門市導入

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-29 17:51

‌



時序進入吃鍋旺季，統一超 (2912-TW) 7-ELEVEN 今 (29) 日宣布以全天候自煮即食、小份量開鍋為訴求，首創輕火鍋新商模，以 24 小時就近買、外送平台服務兩種消費情境，滿足個人、小家庭與上班族隨時吃鍋需求，將陸續在超過 1500 家 7-ELEVEN 門市擴大導入，合計總店數占比逾 2 成。

7-ELEVEN 說明，超商貨架擺放方式是線下通路提升銷售的關鍵，新推出的「7-ELEVEN 饗喫鍋火鍋專區」改變超商過往對火鍋商品的陳列方式，相較行之有年的短週期單座落地紙架，改設計貨架關聯性布局，例如，肉品搭配蔬菜與湯底的集中陳列，有效提升業績達 50% 以上。

‌



據內政部統計，至 9 月底平均每戶平均人口數僅 2.5 人，人口結構越來越精簡、小家庭與單人居住模式成為主流。

7-ELEVEN 也觀察，吃鍋以 2-4 人比例最高，近 7 成消費者是不分時段與季節，因此，回應市場需求，以輕火鍋概念規劃全新「饗喫鍋火鍋專區」，主打適合 1-3 人的選擇。