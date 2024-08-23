Uber擴大採用自駕車 美部分城市明年起可選坐Cruise無人駕駛車

鉅亨網編譯許家華 2024-08-23 07:33

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叫車平台 Uber (UBER-US) 擴大與自動駕駛車公司的合作關係，周四 (22 日) 宣布自明年起提供 Cruise 自動駕駛車服務。

自去年以來，Uber 與競爭對手 Waymo 在鳳凰城推出類似服務。

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選擇 Cruise 自動駕駛車的 Uber 乘客將可乘坐改裝的雪佛蘭 Bolt 無人駕駛汽車。

Cruise 是通用汽車 (GM-US) 旗下機器人出租車部門，去年虧損約 35 億美元，並暫時停止美國運營，直至今年春季才在 3 個城市重新啟動，目前正在鳳凰城、休士頓和達拉斯進行監督測試，但不向該市大眾提供乘車服務。

加拿大皇家銀行資本分析師 Tom Narayan 報告中寫道，此舉證實通用汽車對 Cruise 自駕車公司的自主權承諾。「如果 Cruise 可在這個市場中分得一杯羹，可望讓估值重新大幅調整。」

儘管 Cruise 遭遇挫折，通用汽車執行長 Mary Barra 上個月發布財報後的仍表示樂觀，並稱公司已有車輛在運行，很快就會以更安全的技術回歸無人駕駛。

Cruise 安全長 Steve Kenner 今年春季表示，公司目標今年年底前重啟商業載運。

Cruise 過去曾發生多起意外事故，去年秋天發生撞傷行人意外後，遭加州主管機關取消上路許可，通用於是宣布暫停美國自駕車業務。在此之前，通用約有 400 輛自駕車在鳳凰城、舊金山和德州奧斯汀等城市營運。

雖然 Cruise 現已重返其他州的公共道路，可在配有安全員的情形下駕駛﹑但加州尚未恢復其無人駕駛許可證。

Alphabet (GOOGL-US) 旗下的 Waymo 本周初宣布，其付費出行次數已超過 10 萬次，是 5 月的兩倍。除鳳凰城外，該公司還在舊金山和洛杉磯開展業務。