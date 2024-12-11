傳特斯拉重新考慮進軍印度市場 與房產商DLF洽談展廳事宜

鉅亨網編譯段智恆 2024-12-11 01:30

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路透周二 (10 日) 援引知情人士消息報導，特斯拉目前正在與印度房地產開發商 DLF(Delhi Land & Finance)近期初步談判，協助其在新德里找地方開設展廳。此舉透露這家美國電動車製造商擱置投資計劃後重新考慮進入印度市場的第一個跡象。

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今年 4 月馬斯克曾打算出訪印度並與該國總理莫迪 (Narendra Modi) 會面，當時馬斯克說可能會在印度投資 20 億至 30 億美元。然而由於銷量下滑，特斯拉宣布裁員 10% 的員工，馬斯克隨後也取消出訪計畫。

知情人士透露，目前還不確定特斯拉是否會與 DLF 達成協議，特斯拉也還在與其他公司進行談判。據了解，特斯拉正在評估多個地點，包括德里南部的 DLF 大道購物中心 (DLF"s Avenue Mall)，以及附近古魯葛拉姆市(Gurugram) 的 Cyber Hub 辦公和綜合大樓。

知情人士稱，DLF 大道購物中心有多家外商進駐，包括日本優衣褲 (Uniqlo)、西班牙服飾品牌 Mango、英國的瑪莎百貨 (Marks and Spencer)，特斯拉希望能在該處取得 8,000 平方英尺的展廳空間。儘管如此，特斯拉的選址仍是探索階段，目前還沒有任何結果。

此外，目前也還不清出特斯拉是否會考慮以高達 100% 的稅率進口汽車，或者是否會根據印度的新政策做出投資承諾，該承諾將允許特斯拉以較低的 15% 稅率進口某些電動車。

不過在特斯拉尚未能對先稍早的投資計畫後，印度政府正在試圖鬆綁某些政策條款，好吸引現代汽車 (Hyundai Motor)、豐田汽車(Toyota) 等已表露初步興趣的汽車製造商。

報導指出，印度電動車市場規模不大，去年僅占汽車總銷量 400 萬輛的 2% 左右，不過印度政府希望在 2030 年將這一比例拉高到 30%。