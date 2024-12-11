美超微執行長梁見後：有信心股票不會下市

鉅亨網編譯段智恆 2024-12-11 02:30

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根據路透周二 (10 日) 報導，美超微 (Super Micro Computer) 執行長梁見後 (Charles Liang) 在紐約舉行的路透 NEXT(Reuters NEXT)會議期間表示，會在明年 2 月之前提交必要的財報，相信公司股票不會被那斯達克摘牌。

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據了解，這家陷入困境的公司上周收到那斯達克的一封信，要求在明年 2 月 25 日之前交出延宕已久年度和季度財報，該期限已是那斯達克另外再延長。

由於對人工智慧 (AI) 基礎設施需求不斷成長，這家伺服器製造商的股價在生成式人工智慧的繁榮中飆升。但最近的會計醜聞損害這家市值曾經高達 670 億美元公司的股票。

今年 7 月，時任美超微會計業務的安永會計師事務所 (Ernst & Young) 對該公司的管理和財報等內部治理提出擔憂，隨後辭去這一職務，美超微董事會後來也成立一個特別委員會。