鉅亨速報 - Factset 最新調查：甲骨文(ORCL-US)EPS預估下修至6.17元，預估目標價為205.00元
鉅亨網新聞中心 2024-12-10 22:15
根據FactSet最新調查，共32位分析師，對甲骨文(ORCL-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.27元下修至6.17元，其中最高估值7.53元，最低估值6.05元，預估目標價為205.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|7.53(6.61)
|7.42
|8.89
|10.28
|最低值
|6.05(6.15)
|6.69
|7.52
|9.68
|平均值
|6.23(6.28)
|7.06
|8.21
|9.98
|中位數
|6.17(6.27)
|7.05
|8.3
|9.98
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|583.81億
|664.77億
|770.34億
|862.55億
|最低值
|570.56億
|616.20億
|665.50億
|862.55億
|平均值
|577.90億
|648.81億
|737.13億
|862.55億
|中位數
|577.97億
|650.92億
|746.01億
|862.55億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.08
|4.55
|2.41
|3.07
|3.71
|營業收入
|390.68億
|404.79億
|424.40億
|499.54億
|529.61億
詳細資訊請看美股內頁：
甲骨文(ORCL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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