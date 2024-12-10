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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：甲骨文(ORCL-US)EPS預估下修至6.17元，預估目標價為205.00元

鉅亨網新聞中心 2024-12-10 22:15


根據FactSet最新調查，共32位分析師，對甲骨文(ORCL-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.27元下修至6.17元，其中最高估值7.53元，最低估值6.05元，預估目標價為205.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值7.53(6.61)7.428.8910.28
最低值6.05(6.15)6.697.529.68
平均值6.23(6.28)7.068.219.98
中位數6.17(6.27)7.058.39.98

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值583.81億664.77億770.34億862.55億
最低值570.56億616.20億665.50億862.55億
平均值577.90億648.81億737.13億862.55億
中位數577.97億650.92億746.01億862.55億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS3.084.552.413.073.71
營業收入390.68億404.79億424.40億499.54億529.61億

詳細資訊請看美股內頁：
甲骨文(ORCL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSORCL

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