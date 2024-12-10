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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：本田汽車HMC-US的目標價調降至35.03元，幅度約3%

鉅亨網新聞中心 2024-12-10 20:15


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對本田汽車(HMC-US)提出目標價估值：中位數由36.12元下修至35.03元，調降幅度3%。其中最高估值47.79元，最低估值27.72元。

綜合評級 - 共有20位分析師給予本田汽車評價：積極樂觀14位、保持中立4位、保守悲觀2位。

本田汽車今(10日)收盤價為26.12元。近5日股價下跌3%，標普指數上漲0.09%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股HMC市場預估目標價

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