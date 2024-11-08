鉅亨速報 - Factset 最新調查：Expand Energy Corporation(EXE-US)EPS預估下修至1.24元，預估目標價為101.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-08 16:15
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對Expand Energy Corporation(EXE-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.29元下修至1.24元，其中最高估值2.17元，最低估值0.08元，預估目標價為101.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.17(2.17)
|8.07
|8.71
|8.67
|最低值
|0.08(0.08)
|1.42
|3.21
|4.73
|平均值
|1.08(1.11)
|4.6
|6.63
|6.7
|中位數
|1.24(1.29)
|4.16
|7.25
|6.7
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|52.95億
|119.15億
|131.44億
|114.82億
|最低值
|26.21億
|69.73億
|80.66億
|114.82億
|平均值
|40.56億
|93.66億
|105.86億
|114.82億
|中位數
|41.99億
|93.96億
|106.70億
|114.82億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-50.00
|-998.26
|53.66
|33.36
|16.92
|營業收入
|85.47億
|46.70億
|73.01億
|141.23億
|60.38億
詳細資訊請看美股內頁：
Expand Energy Corporation(EXE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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