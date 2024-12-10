國泰金前11月賺1131億元創歷史次高 EPS達7.44元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-12-10 17:26

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國泰金 (2882-TW) 今 (10) 日公告 2024 年 11 月稅後純益 44.7 億元，累計前 11 月稅後純益 1131 億元，年增 1 倍，EPS 達 7.44 元，累計稅後純益及 EPS 皆創歷史次高紀錄。國泰金表示，今年以來各子公司核心業務動能強健，獲利表現亮眼，子公司國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信累計稅後純益皆創歷史新高紀錄，而國泰人壽累計稅後純益創歷年次高。

國泰人壽 11 月稅後純益 14.5 億元，累計稅後純益 707.9 億元，本月獲利維持穩健，主要反映資本利得、經常性收益及匯兌利益挹注。今年以來資本市場上揚，投資操作平穩，保險本業營運穩健，帶動整體財務表現。11 月初年度保費 (First Year Premium) 及初年度等價保費 (First Year Premium Equivalent) 分別為 195 億元及 55 億元，穩居業界第一。

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11 月隨美國大選底定，市場權衡川普政策影響，加上 Fed 當前仍有意維持寬鬆基調，帶動美股走高，台股則於高檔震盪，國壽掌握波段操作，逢高調節股票部位。另外，因美元獨強，且外資及投信資金持續匯出，台幣兌美元單月貶值 1.3%，國泰人壽避險操作良好，有助貢獻本月獲利表現。

截至 11 月底，外匯價格變動準備金餘額逾 360 億元，可望為未來匯率波動提供充分緩衝，並增加外匯管理彈性。在資本方面，國壽 11 月淨值比逾 9%，RBC 亦高於 350%，體現資本維持強健，清償能力無虞，並具足夠韌性抵禦金融市場波動。面對快速變化之金融局勢，將密切關注市場動向，靈活調整資產配置，掌握機會爭取獲利，積極創造良好的績效表現。

在保險業務方面，國壽 11 月初年度保費穩居業界第一，較上月成長 29%。投資型商品 FYP 較上月成長約 10%。為協助民眾實現「豐足退休」目標，11 月推出多檔利率變動型美元傳統型保單，帶動美元傳統型保單單月 FYP 成長 6 成。

投資型保單方面，除提供可作資產累積及類月退俸的變額年金保險外，今年中推出的「國泰人壽月月永溢 (臺 / 外幣) 變額壽險」，結合壽險保障與投資功能，並融入健康外溢與 ESG 特色，受到民眾關注；在穩健投資及提升契約品質的策略下，將繼續推廣類全委保單與定期定額商品，滿足客戶長期投資需求，助其規劃穩健的退休生活。

國泰世華銀行 11 月稅後純益 27.5 億元，累計稅後純益 369.7 億元，年成長近 3 成。受惠央行升息及放款動能強勁，並優化外幣存款結構，提升台幣存款佔比，有效控制資金成本，加上外幣有價證券價量均增，累計淨利息收入達雙位數成長；財富管理動能強勁，信用卡海外簽帳金額增加，累計淨手續費收入年成長逾 3 成。主力信用卡產品 CUBE 卡累計流通卡數逾 600 萬張，動卡率亦表現良好。截至 11 月底逾放比率為 0.12%，備抵呆帳覆蓋率為 1361%，資產品質維持穩健。

國泰產險 11 月稅後純益 0.8 億元，累計稅後純益續創新高達 24.9 億元。11 月份簽單保費 28.8 億元，累計簽單保費達 335.8 億元，年成長 14%，累計簽單保費維持雙位數成長。公司表示，商品端注意市場動態，滾動式調整核保管控機制，各險損失率表現良好，可望帶動整體獲利持續成長。投資市場受近期全球政經事件影響表現波動，團隊將持續關注市場動向，靈活調整資產配置，以尋求穩健獲利。