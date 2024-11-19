〈電信三雄財報〉台灣大併台灣之星效益持續發酵 前三季EBITDA年增2成

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-19 18:52

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台灣大 (3045-TW) 今 (19) 日召開法說會，台灣大表示，自去年 12 月合併台灣之星以來，整併效益持續顯現，帶動前三季 EBITDA (稅息折舊攤銷前獲利) 已達 317 億元，年增 2 成，優於預期。

台灣大第三季營收 472 億元，季減 1.1%，年增 9%；EBITDA 105.2 億元，季減 0.7%，年增 20%；稅後純益 41.6 億元，季增 29.2%，年增 42%，每股純益 1.38 元。

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台灣大累計前三季營收 1432.2 億元，年增 10%；EBITDA 317 億元，年增 20%；稅後純益 103.6 億元，年增 19%，每股純益 3.43 元。

台灣大第三季在行動及家用寬頻兩大引擎持續穩健成長，行動服務營收達 163 億元，年增 26%，家用寬頻營收則為 5.9 億元，年增 18%。

台灣大進一步說明，隨著 5G 滲透率逐步上升，4G 續約 5G 的月租費增幅達 49%，既有智慧型手機月租用戶 ARPU 年增 6%，加上 mo 幣多、好速成双、OP 響樂生活等獨門方案持續助攻，帶動整體行動服務表現。寬頻業務方面，300Mbps 以上高頻寬用戶年增 42%，進一步推升家用寬頻營收年增 18%。

總經理林之晨表示，台灣大在第三季提前完成與台灣之星的網路整併，帶動第三季財務表現亮眼，由於台灣之星的基站整併進度超前，可以省下不少水電、租金等，就可顯著貢獻 EPS。