〈電信三雄財報〉中華電信Q3獲利90億元 EPS 1.16元 雖年減1%仍超越財測

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-06 15:34

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中華電信 (2412-TW) 今 (6) 日公告第三季財報，第三季營收達 556.1 億元，創近七年來同期新高。另外，第三季稅後純益達 90.1 億元，雖然呈現年減，不過仍超越財測目標，每股純益 1.16 元。

中華電信第三季營收 556.1 億元，季增 2.8%，年增 3.6%；EBITDA 218.1 億元，季減 2.5%，年減 0.5%；稅後純益 90.1 億元，季減 8.2%，年減 1%，每股純益 1.16 元。其中，稅後純益以及每股純益皆超越財測目標。

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累計今年前三季營收 1646.7 億元，年增 2.1%； EBITDA 649.1 億元，年減 1.1%；稅後純益 282.2 億元，年減 1.5%，每股純益 3.64 元。

若以各事業群來看，個人家庭事業群營收 344.3 億元，年增 2.1%。行動服務營收年增 3%，主因客戶升級至 5G 服務及月租型客戶成長、固網寬頻營收穩定成長，以及 OTT 營收受惠奧運轉播成長。另外，因第三季 iPhone 16 系列上市，銷貨收入年增 1.3%。

企業客戶事業群方面，第三季營收 176 億元，年增 5.9%，主要受惠 ICT 業務營收因各項新興業務表現亮眼。此外，行動及固網語音服務抵銷行動客戶升級 5G 服務，以及固網寬頻升速促銷方案帶來營收成長，使得第三季行動服務及固網營收微幅下滑。

國際電信事業群部分，第三季營收 23.7 億元，年增 1.4%，主因國際客戶對 ICT 業務需求暢旺，以及海外業務對整體營收的挹注。

總經理林榮賜指出，以三大事業群表現來看，個人與家庭事業群持續健康成長；影視平台整體訂閱數增加，且突破 300 大關，帶動影視相關營收有雙位數成長。

林榮賜特別點出，在企業客戶事業群中，5G 企業專網及大數據受惠 5G O-RAN 專案與智慧政府的推動，第三季營收衝高。另外，國際電信事業群也有所斬獲，中華電信歐洲子公司已在 7 月 30 日於德國法蘭克福成立，並開始在歐洲為高科技產業提供 ICT 解決方案。

董事長簡志誠則提到，中華電信發展先進網路的技術能力領先業界，攜手 NTT 集團，在第三季啟動連接台灣與日本全球首創的 IOWN 全光華網路，並獨家提供 OneWeb 低軌衛星服務，全台第三季底的通訊覆蓋率已經超過 90%。