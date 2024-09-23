亞泥槓桿比改善 中華信評上調評等展望為「穩定」

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-09-23 20:25

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中華信評表示，亞泥積極對其現金流量與借款進行的管理，降低了該公司的借款水準並改善其借款槓桿比，且為其中國子公司可能進行的私有化以及 2025 年及其後可能增加的資本支出，預留了充裕的財務緩衝空間，更為嚴謹的營運資金管理以及對股權投資進行的處分，使該公司借款的降幅超出先前預期。

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中華信評認為，儘管中國市況疲軟導致亞泥在 2023 年至 2024 年的獲利減少，過去一年來亞泥採取嚴格的營運資金管理，使其得以產生相對穩定的營運現金流，預測未來兩年亞泥主動對其現金流量與借款進行的管理，將有助於進一步降低借款，並將借款對 EBITDA 比維持在略低於 2 倍的水準。

此外，今年以來亞泥亦積極管理投資部位以降低借款水準，包括以 45 億元與 87 億元的總價出售遠東新以及遠傳電信的股份。截至 2024 年 6 月底止，亞泥的借款水準已大幅降低，進而使其借款對 EBITDA 比改善至略低於 2 倍的水準，儘管該公司的獲利能力在截至前述期間為止的表現較為疲弱。