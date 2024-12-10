董瑞斌高票當選金融總會理事長 致力打詐、推動「亞洲資產管理中心」

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-12-10 20:59

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金融總會於今（ 10） 日舉行臨時會員大會，正式選出銀行公會理事長、兆豐金控董事長董瑞斌為新任理事長。對於未來的工作重點，董瑞斌表示，金融總會不僅是銀行公會的延伸，且結合銀行、證券、保險等各類金融業公會與協會，是各類金融公會的整合平台，將在推動金融業務上扮演重要角色，未來將致力各公會之間的合作交流。他並強調未來 2 大重要工作為打詐及推動亞洲資產管理中心。

董瑞斌指出，未來一至兩年內，金融總會將專注於 2 項重要工作。首先是防範金融詐騙，這一議題在當前社會中愈發重要，已獲得業界的廣泛共識，隨著詐騙事件頻發，金融機構必須加強防範措施，以保障消費者的權益。他強調，要持續推動廣告主實名制，並並求社群平台落地，在台灣設立分公司或子公司。

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其次，董瑞斌提及政府正在積極推動的「亞洲資產管理中心」。他表示，任何新的想法與做法，都會與相關主管機關進行報告，確保政策的有效實施。亞洲資產管理中心的理監事將會定期討論，金管會主委彭金隆也將帶領業者南下參訪高雄亞灣專區，尋求更多的合作機會。