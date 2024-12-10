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鉅亨速報

營收速報 - 元大金(2885)11月營收114.34億元年增率高達65.94％

鉅亨網新聞中心 2024-12-10 18:15


元大金(2885-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣114.34億元，年增率65.94%，月增率13.54%。

今年1-11月累計營收為1,115.00億元，累計年增率22.51%。

最新價為34.95元，近5日股價上漲0.43%，相關金融保險上漲1.96%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+1631 張
  • 外資買賣超：-3870 張
  • 投信買賣超：+3334 張
  • 自營商買賣超：+2167 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/11 114.34億 66% 14%
24/10 100.70億 60% 7%
24/9 93.81億 33% 12%
24/8 84.06億 -7% -36%
24/7 132.11億 14% 19%
24/6 110.82億 -9% 30%

元大金(2885-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為金融控股公司業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報11月營收元大金

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