營收速報 - 元大金(2885)11月營收114.34億元年增率高達65.94％
鉅亨網新聞中心 2024-12-10 18:15
今年1-11月累計營收為1,115.00億元，累計年增率22.51%。
最新價為34.95元，近5日股價上漲0.43%，相關金融保險上漲1.96%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1631 張
- 外資買賣超：-3870 張
- 投信買賣超：+3334 張
- 自營商買賣超：+2167 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/11
|114.34億
|66%
|14%
|24/10
|100.70億
|60%
|7%
|24/9
|93.81億
|33%
|12%
|24/8
|84.06億
|-7%
|-36%
|24/7
|132.11億
|14%
|19%
|24/6
|110.82億
|-9%
|30%
元大金(2885-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為金融控股公司業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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