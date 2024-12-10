營收速報 - 翔耀(2438)11月營收4,162萬元年增率高達595.26％
鉅亨網新聞中心 2024-12-10 18:15
今年1-11月累計營收為3.32億元，累計年增率198.07%。
最新價為36.4元，近5日股價下跌-6.79%，相關光 電 業上漲0.08%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+144 張
- 外資買賣超：+144 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/11
|4,162萬
|595%
|12%
|24/10
|3,709萬
|392%
|9%
|24/9
|3,402萬
|187%
|-11%
|24/8
|3,831萬
|187%
|23%
|24/7
|3,104萬
|125%
|18%
|24/6
|2,642萬
|161%
|-10%
翔耀(2438-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為光學面板、彩色濾光片基板等加工及產銷。其他。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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