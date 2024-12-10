營收速報 - 利奇(1517)11月營收2.08億元年增率高達55.42％
鉅亨網新聞中心 2024-12-10 18:15
今年1-11月累計營收為18.13億元，累計年增率4.54%。
最新價為13.9元，近5日股價下跌-1.77%，相關電機機械上漲0.7%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-87 張
- 外資買賣超：-97 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+10 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/11
|2.08億
|55%
|39%
|24/10
|1.50億
|26%
|-10%
|24/9
|1.65億
|36%
|-15%
|24/8
|1.94億
|33%
|-9%
|24/7
|2.15億
|26%
|25%
|24/6
|1.72億
|27%
|-6%
利奇(1517-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為汽、機車、腳踏車零件之製造、加工及買賣。一般機械製造、加工及買賣。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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