search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 利奇(1517)11月營收2.08億元年增率高達55.42％

鉅亨網新聞中心 2024-12-10 18:15


利奇(1517-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣2.08億元，年增率55.42%，月增率39.17%。

今年1-11月累計營收為18.13億元，累計年增率4.54%。

最新價為13.9元，近5日股價下跌-1.77%，相關電機機械上漲0.7%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-87 張
  • 外資買賣超：-97 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+10 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/11 2.08億 55% 39%
24/10 1.50億 26% -10%
24/9 1.65億 36% -15%
24/8 1.94億 33% -9%
24/7 2.15億 26% 25%
24/6 1.72億 27% -6%

利奇(1517-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為汽、機車、腳踏車零件之製造、加工及買賣。一般機械製造、加工及買賣。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報11月營收利奇

相關行情

台股首頁我要存股
利奇13.9-2.11%
美元/台幣32.44-0.09%

鉅亨贏指標

了解更多

#跌破區間

偏弱
利奇

82.61%

勝率

延伸閱讀


Empty