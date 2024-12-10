營收速報 - 長榮鋼(2211)11月營收11.80億元年增率高達114.32％
鉅亨網新聞中心 2024-12-10 18:15
今年1-11月累計營收為117.04億元，累計年增率14.85%。
最新價為100元，近5日股價下跌0%，相關鋼鐵工業下跌-0.58%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-350 張
- 外資買賣超：-79 張
- 投信買賣超：-278 張
- 自營商買賣超：+7 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/11
|11.80億
|114%
|12%
|24/10
|10.52億
|102%
|-9%
|24/9
|11.60億
|36%
|1%
|24/8
|11.50億
|3%
|19%
|24/7
|9.68億
|-13%
|-21%
|24/6
|12.27億
|12%
|-0%
長榮鋼(2211-TW) 所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為鋼結構製造。貨櫃修理。除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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