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鉅亨速報

營收速報 - 凱基金(2883)11月營收70.43億元年增率高達325.23％

鉅亨網新聞中心 2024-12-10 16:15


凱基金(2883-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣70.43億元，年增率325.23%，月增率57.94%。

今年1-11月累計營收為639.21億元，累計年增率66.34%。

最新價為18元，近5日股價上漲2.56%，相關金融保險上漲1.96%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+40680 張
  • 外資買賣超：+23936 張
  • 投信買賣超：+16766 張
  • 自營商買賣超：-22 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/11 70.43億 325% 58%
24/10 44.60億 31% -56%
24/9 100.37億 1236% -544%
24/8 -22.59億 -206% -113%
24/7 168.03億 165% 286%
24/6 43.57億 -61% 2613%

凱基金(2883-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為投資及被投資公司之管理。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報11月營收凱基金

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