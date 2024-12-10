營收速報 - 凱基金(2883)11月營收70.43億元年增率高達325.23％
鉅亨網新聞中心 2024-12-10 16:15
今年1-11月累計營收為639.21億元，累計年增率66.34%。
最新價為18元，近5日股價上漲2.56%，相關金融保險上漲1.96%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+40680 張
- 外資買賣超：+23936 張
- 投信買賣超：+16766 張
- 自營商買賣超：-22 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/11
|70.43億
|325%
|58%
|24/10
|44.60億
|31%
|-56%
|24/9
|100.37億
|1236%
|-544%
|24/8
|-22.59億
|-206%
|-113%
|24/7
|168.03億
|165%
|286%
|24/6
|43.57億
|-61%
|2613%
凱基金(2883-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為投資及被投資公司之管理。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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