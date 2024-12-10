search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 華建(2530)11月營收1.48億元年增率高達20203.7％

鉅亨網新聞中心 2024-12-10 18:15


華建(2530-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣1.48億元，年增率20203.7%，月增率-25.36%。

今年1-11月累計營收為49.05億元，累計年增率45215.33%。

最新價為39.25元，近5日股價下跌-4.73%，相關建材營造下跌-0.15%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1177 張
  • 外資買賣超：-1181 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+4 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/11 1.48億 20204% -25%
24/10 1.99億 27029% -51%
24/9 4.02億 54985% -28%
24/8 5.58億 76454% -46%
24/7 10.40億 144776% -33%
24/6 15.52億 107426% 1056%

華建(2530-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓出租出售業務。委託營造廠商興建國民住宅出租出售業務。房屋租售之介紹業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報11月營收華建

相關行情

台股首頁我要存股
華建39.25-2.00%
美元/台幣32.44-0.09%

鉅亨贏指標

了解更多

#波段回檔股

偏弱
華建

92%

勝率

#空頭均線下殺

偏弱
華建

92%

勝率

#帶量跌破均線糾結

偏弱
華建

92%

勝率

延伸閱讀


Empty