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鉅亨速報

營收速報 - 上曜(1316)11月營收1.65億元年增率高達68.85％

鉅亨網新聞中心 2024-12-10 16:15


上曜(1316-TW)今天公告2024年11月營收為新台幣1.65億元，年增率68.85%，月增率1.11%。

今年1-11月累計營收為12.97億元，累計年增率62.44%。

最新價為14.5元，近5日股價下跌-2.34%，相關建材營造下跌-0.15%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1399 張
  • 外資買賣超：-1354 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-45 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/11 1.65億 69% 1%
24/10 1.64億 332% 6%
24/9 1.55億 99% 84%
24/8 8,422萬 70% -32%
24/7 1.25億 133% -20%
24/6 1.57億 340% 56%

上曜(1316-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅及大樓開發租售業務。不動產買賣業務。不動產租賃業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報11月營收上曜

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