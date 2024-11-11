14家金控前10月合賺5369億元創同期新高 10家賺贏去年全年

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-11 19:53

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14 家上市金控 10 月獲利全數揭曉，由於美國啟動降息循環，台美利差縮小影響到多家銀行，單月竟有 9 家獲利衰退，合賺 359 億元，月減 2.3%，以累計前 10 月來看，14 家合賺約 5369.24 億元，續創歷史同期新高，年增約 47%，共有 10 家金控賺贏去年全年，新增第一金、玉山金及永豐金 3 家，富邦金蟬聯三冠王寶座，單月純益、累計純益及 EPS 均為第一。

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以 14 家單月自結獲利排行來看，金控雙雄逆勢較前一月成長，穩居冠亞軍，中信金雖居第三、但較前一月衰退，值得注意的是，元大金 10 月賺進 32.41 億元，位列第四名，並創歷年同期新高，主要受惠 10 月台股交投續活絡，推升日均量逾 4864 億元，挹注元大證券經紀業務手續費收入。

然而，以銀行為主體的金控，10 月獲利普遍下滑，主要受到聯準會一口氣降息 2 碼所致，台美利差縮小，SWAP (換匯交易) 利益同步縮水，不過，部分銀行積極搶攻海外市場，在海外分行、子行獲利貢獻下因而抵銷部分衝擊。

觀察累計稅後純益狀況，金控雙雄皆破千億元大關，富邦金、國泰金以 1302、1086 億元穩居冠亞軍，中信金以 633 億元居第三，第四至六名依舊競爭激烈，依序為兆豐金、凱基金、元大金，三家皆順利衝破 300 億元大關，另外，超過 200 億元的共有 4 家，依序為第一金、玉山金、永豐金、新光金，而華南金預計 11 月就能躋身 200 億元俱樂部。

以累計獲利成長表現來看，富邦金拿下成長王寶座，年增逾 8 成，第二名為國泰金年增 66%，第三名為凱基金 64%，其他包括中信金、元大金、第一金、玉山金、永豐金、台新金、國票金等，亦呈雙位數成長。目前已有 10 家金控前 10 月賺贏去年全年，分別為富邦金、國泰金、中信金、凱基金、元大金、第一金、玉山金、永豐金、新光金、台新金。

富邦金 (2881-TW) 10 月稅後純益以 91 億元遙遙領先，更創下歷年 10 月新高，主要子公司富邦人壽表示，該月投資收益來源是處分國內外股票及基金資本利得、利息收入及基金配息收入，10 月稅後純益為 57.7 億元；而台北富邦銀行 10 月稅後純益為 22.1 億元，今年以來每月獲利皆較去年同期成長。

國泰金 (2882-TW) 10 月自結稅後純益 54.4 億元，累計前 10 月稅後純益 1086.4 億元，年增 66.57%，EPS 達 7.13 元，累計稅後淨利及 EPS 皆創歷史次高紀錄。國壽指出，單月獲利下滑，主因台幣表現強於其他亞幣，壓抑一籃子貨幣操作表現，致單月避險成本較高。