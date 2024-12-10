中嘉攜手遠傳推劇院串流盒　搭載 Bang & Olufsen 音訊設計打造家庭影音娛樂

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-12-10 16:35

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中嘉寬頻今 (10) 日發表全台首款搭載 Bang & Olufsen 音訊設計的「SoundBox 劇院串流盒」，並攜手遠傳電信 (4904-TW) 策略合作，透過雙方通路共同銷售。看準台灣超過 60% 家戶有收看 OTT 習慣，其中 69% 為付費用戶，將以高品質影音體驗搶攻家庭娛樂市場。

中嘉集團董事長郭冠群指出，第三季花了 5 億在中正、萬華全面光纖化，在打造基礎設施的同時，中嘉也在思考如何給消費者更好的服務，因此與遠傳合作，推出「SoundBox 劇院串流盒」，是僅次於新加坡，在亞洲第二個國家推出類似產品，未來會持續鋪設光纖，並與有默契的 OTT 業者合作。

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中嘉集團總經理陳佐銘表示，面對數位串流市場快速擴張，中嘉寬頻積極發展差異化服務，這次推出的「SoundBox 劇院串流盒」為全台唯一同時擁有超高畫質影像及頂級音響功能的產品。

遠傳電信總經理井琪指出，遠傳和中嘉寬頻一直保持緊密的策略合作關係，雙方在光纖寬頻、遠傳 friDay 影音、遠傳 friDay 購物及 ICT 專案等領域都有深入合作，這次很高興成為「SoundBox 劇院串流盒」獨家銷售合作夥伴。

在資費方面，用戶申辦 1G 光纖上網指定方案、月付 999 元即可免費使用該串流盒。12 月 31 日前申辦還可享有四大早鳥優惠，包含 CATCHPLAY+ 免費看 3 年、遠傳 friDay 影音免費看 3 年、Wi-Fi 全戶通免費用 3 年，以及約滿再享 3 個月免月租費。